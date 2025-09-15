USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Китайцы создали омолаживающую инъекцию

12:23 503

Группа исследователей из Китая успешно протестировала экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

Созданный препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение сенесцентных клеток. Так называют стареющие клетки, которые утратили способность к делению, но по-прежнему сохраняются или накапливаются в тканях, нарушая их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, позволило добиться выраженного омолаживающего эффекта.

По данным авторов исследования, в ходе 12-недельных тестов отмечалось улучшение состояния мозга, памяти, мышечной ткани, репродуктивной функции и ряда внутренних органов. Также наблюдался внешний антивозрастной эффект: кожа и волосы испытуемых демонстрировали признаки восстановления. Ученые оценивают этот эффект как эквивалентный «омоложению» примерно на семь лет.

Исследователи подчеркивают, что работа находится на ранней стадии, и для подтверждения эффективности и безопасности подхода необходимы более масштабные клинические испытания.

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 132
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1599
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4227
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4691
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1074
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1645
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4409
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4421
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5110
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21429
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5097

ЭТО ВАЖНО

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 132
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1599
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4227
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4691
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1074
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1645
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4409
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4421
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5110
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21429
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5097
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться