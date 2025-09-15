Пашинян: Все больше стран готовы продавать Армении оружие

USD 1.7000
Оружейные рынки для Армении благодаря проведенным реформам в вооруженных силах страны стали безграничны. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на международной конференции по безопасности.

Касаясь реформ, проводимых в ВС Армении в рамках новой концепции безопасности страны, глава правительства указал, что ключевой вопрос здесь - какие задачи государство ставит перед своими ВС. Он подчеркнул, что у сегодняшней армянской армии нет миссий или задач за пределами суверенных территорий республики. По словам Пашиняна, ее миссия исключительно в защите собственных территорий. Премьер Армении уверен, что реформа в ВС дала конкретные результаты за последние 2-3 года.

«В прошлом большие оружейные рынки для Армении были крайне ограничены - не только географией, но и доступностью. Сейчас, по сути, большие рынки безграничны для нас. <…> Почему эти ограничения пропали? По причине легитимности. Поскольку ни одна страна, развивая военно-техническое сотрудничество с нами, не имеет обеспокоенности, что оно будет использоваться против нелегитимных целей», - сказал армянский премьер.

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 135
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1600
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4227
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4692
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1076
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1646
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4409
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4422
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5111
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21430
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5097

