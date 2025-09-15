Пашинян: Все больше стран готовы продавать Армении оружие

Оружейные рынки для Армении благодаря проведенным реформам в вооруженных силах страны стали безграничны. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на международной конференции по безопасности.

Касаясь реформ, проводимых в ВС Армении в рамках новой концепции безопасности страны, глава правительства указал, что ключевой вопрос здесь - какие задачи государство ставит перед своими ВС. Он подчеркнул, что у сегодняшней армянской армии нет миссий или задач за пределами суверенных территорий республики. По словам Пашиняна, ее миссия исключительно в защите собственных территорий. Премьер Армении уверен, что реформа в ВС дала конкретные результаты за последние 2-3 года.

«В прошлом большие оружейные рынки для Армении были крайне ограничены - не только географией, но и доступностью. Сейчас, по сути, большие рынки безграничны для нас. <…> Почему эти ограничения пропали? По причине легитимности. Поскольку ни одна страна, развивая военно-техническое сотрудничество с нами, не имеет обеспокоенности, что оно будет использоваться против нелегитимных целей», - сказал армянский премьер.