Россия перешла на бартер

Кроме того, в обмен на машины в Китай поставлялись металлы, китайские услуги менялись на сырье, а российские импортеры закупали алюминий для расчетов с китайскими компаниями. Одна из сделок была заключена с Пакистаном.

Издание выяснило о сделке, в которой китайские автомобили были получены в обмен на российское зерно. Автомобили были приобретены в Китае за юани, а российская сторона купила зерно за рубли, после чего пшеница обменялась на автомобили. В других сделках семена льна менялись на бытовую технику и строительные материалы из КНР, что подтверждается таможенными декларациями.

По словам информированных источников, некоторые бартерные операции позволили поставлять в Россию западные товары, несмотря на санкции, однако подробности остаются неизвестными.

Издание отмечает, что, несмотря на попытки России укрепить связи с Китаем и Индией, возвращение бартера отражает серьезные изменения в торговых отношениях крупнейшего в мире производителя природных ресурсов из-за войны в Украине.

Reuters напоминает, что США, Европа и их союзники ввели против России более 25 000 санкций в связи с российско-украинской войной. Президент Путин утверждает, что российская экономика превзошла ожидания, продемонстрировав рост за последние два года, опередив страны «Большой семерки». Тем не менее, появляются новые признаки напряжения. По данным Центрального банка РФ, экономика технически находится в рецессии и сталкивается с высокой инфляцией.

Издание подчеркивает, что ряд санкционных мер, включая отключение российских банков от платежной системы SWIFT в 2022 году и предупреждения США китайским банкам о недопустимости поддержки военных действий России, усилил опасения по поводу возможных вторичных санкций. «Китайские банки боятся попасть в санкционный список, под вторичные санкции, поэтому они не принимают деньги из России», – пояснил источник на рынке платежей.

Вероятно, именно эти опасения способствовали росту бартерных операций, которые значительно сложнее отслеживать. В 2024 году Минэкономики России выпустило 14-страничное руководство с рекомендациями для предприятий по использованию бартера для обхода санкций. Кроме того, в ведомстве предложили создать торговую платформу, функционирующую как бартерная биржа.

Секретарь Генерального совета Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский заявил изданию, что «рост бартера является симптомом дедолларизации, давления санкций и проблем с ликвидностью среди партнеров». По его мнению, объемы бартера будут и дальше расти.

Один из торговых информаторов, пожелавший остаться анонимным, отметил, что данная система помогла обойти санкции, ограничивающие доступ российских банков к долларовым и еврооперациям. Три аналитика указали, что значительный рост разрыва между данными Центрального банка и таможенной службы – достигший $7 млрд за первое полугодие – может свидетельствовать о масштабах бартерных сделок.