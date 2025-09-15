Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса Нацгвардии «Азов», продолжают освобождать территории на Добропольском направлении. Об этом сообщает пресс-служба корпуса.

В результате слаженных действий Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии от россиян зачищены населенный пункт Панковка и прилегающие территории.

В то же время российские войска наращивают группировку: для усиления наступательного потенциала командование РФ перебросило в зону ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов» дополнительные силы — четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.

Силы обороны Украины отмечают, что прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение россиян и не допустить прорыва обороны.