USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий

13:12 2028

Подразделения Сил обороны Украины, действующие в операционной зоне 1-го корпуса Нацгвардии «Азов», продолжают освобождать территории на Добропольском направлении. Об этом сообщает пресс-служба корпуса.

В результате слаженных действий Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии от россиян зачищены населенный пункт Панковка и прилегающие территории.

В то же время российские войска наращивают группировку: для усиления наступательного потенциала командование РФ перебросило в зону ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов» дополнительные силы — четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты.

Силы обороны Украины отмечают, что прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение россиян и не допустить прорыва обороны.

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1332
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 668
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1469
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 929
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1735
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4051
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 719
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5440
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2029
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2096
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1418

ЭТО ВАЖНО

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1332
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 668
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1469
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 929
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1735
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4051
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 719
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5440
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2029
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2096
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1418
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться