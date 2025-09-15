Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!

В последнее время все чаще можно услышать, увидеть или прочитать тезис о том, что Соединенные Штаты Америки стоят на грани гражданской войны. Если до убийства Чарльза Кирка об этом говорили преимущественно алармисты и охотники за сенсациями, то после него о внутреннем противостоянии в главной державе мира не рассуждают только очень ленивые. Газеты, сайты, телевизионные программы и подкасты пестрят громкими заголовками: «США неумолимо приближаются к гражданской войне», «Америка стоит у опасной черты» и тому подобное.

Но можно ли действительно представить себе такую катастрофу? Может ли Америка в XXI веке превратиться в арену гражданской бойни? Первой на ум приходит эмоциональная оценка: конечно, может! Страна расколота почти пополам, уровень политической поляризации достиг чудовищных масштабов, противостоящие лагеря уже не считают друг друга оппонентами и видят в друг друге врагов. Их представления о будущем страны настолько несовместимы, что компромисс кажется невозможным, а желание искать точки соприкосновения вообще отсутствует. И это описание не учитывает еще расовые и межэтнические противоречия. Ведь всё, что сегодня говорят о разделенности общества, о борьбе республиканцев и демократов, консерваторов и либералов, касается, в основном, белого большинства. Но если учесть интересы других этнических и расовых групп, картина выглядит еще более тревожно. Если уж ядро нации не может между собой договориться, то что говорить о согласии с остальными? Хаос становится закономерным, и история знает примеры, когда люди брались за оружие и начинали убивать соседей вследствие куда менее серьезных разногласий. С этой точки зрения гражданская война не только возможна, но даже выглядит странным образом припозднившейся. Но если сменить угол зрения, то выводы оказываются иными. Никакой гражданской войны в Соединенных Штатах не будет. Страна, как и прежде, пройдет через очередной турбулентный период и вновь выйдет из него, как выходила на протяжении своей истории десятки раз. Ведь в нынешних противоречиях нет ничего нового. Республиканцы и демократы всегда ненавидели друг друга и даже в массовой культуре мы слышим реплики вроде: «Он хороший человек, но республиканец», или: «Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!»

Главное здесь — отказаться от медийного взгляда, от привычки оценивать значимость событий в увеличительном стекле СМИ, ведь крупный план всегда искажает картину. Наблюдая отдельное событие, мы склонны видеть в нем абсолютную катастрофу, тогда как в жизни оно остается лишь незначительным эпизодом. Я сам убедился в этом во время войны в Абхазии: бой на линии фронта в объективе камеры выглядел как апокалипсис, хотя в полукилометре от него спокойно работали торговые будки и продолжала жить деревня. То, что кажется концом света с одного ракурса, в реальности оказывается лишь частью общей мозаики. Так было и с протестами BLM: западные СМИ рисовали картину сожженных городов и страны, катящейся в пропасть. Но на самом деле все ограничилось отдельными кварталами в нескольких крупных демократических штатах. В республиканских же штатах, составляющих половину США, жизнь протекала как обычно. Более того, 80 процентов американцев вообще никак не соприкоснулись с этими событиями. Поэтому поляризация, какой бы глубокой она ни казалась, затрагивает лишь активное меньшинство. Повседневная жизнь подавляющего большинства продолжается по своим законам, и именно это — надежное противоядие против гражданской войны. Есть и практический аспект. Гражданские войны не вспыхивают в странах с ВВП на душу населения более 80 тысяч долларов и средней зарплатой в три тысячи долларов в месяц. Богатство делает людей осторожнее, поскольку им есть что терять. Это не Непал с его полутора тысячами долларов на душу населения и сотней долларов средней зарплаты. Европа, в которой вековые очаги сепаратизма постепенно угасли, едва только уровень жизни поднялся достаточно высоко, – яркий тому пример.