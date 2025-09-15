Рубио приехал к Нетаньяху за ответами

В Иерусалиме проходят переговоры между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Марко Рубио, прибывшим в страну накануне. Об этом сообщают израильские СМИ.

Основными темами переговоров стали война в Газе, судьба израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, а также последствия недавнего израильского удара по столице Катара Дохе.

В ходе визита Рубио также встретится с семьями заложников. Запланированы встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, главой МИД Гидеоном Сааром и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, который курирует переговоры по Газе.

Визит продлится до 16 сентября.

Ранее американский госсекретарь подтвердил, что Вашингтон выразил недовольство в связи с ударом по Дохе, однако это не ставит под сомнение союзнические отношения США с Израилем. По его словам, в ходе визита он рассчитывает «получить ответы» о дальнейших шагах израильской стороны и о том, как атака повлияет на перспективы прекращения огня в Газе.