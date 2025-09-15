Отказавшегося покидать Беларусь оппозиционера вернули обратно в колонию

USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Бывший кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич, отказавшийся покидать страну после освобождения, находится в колонии города Глубокое в Витебской области.

Об этом сообщает издание «Наша Нiва», ссылаясь на «достоверный источник». Других подробностей издание не приводит.

После назначения 14 лет лишения свободы в декабре 2021 года Статкевич отбывал срок в колонии №13 в городе Глубокое в Витебской области.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 сентября освободил 52 заключенных, среди которых был 69-летний Статкевич. В тот же день их депортировали в Литву. Однако Статкевич отказался покидать Беларусь. Он несколько часов находился в нейтральной зоне белорусско-литовской границы и отказывался уезжать. Вскоре Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что Статкевич покинул нейтральную зону и вернулся в Беларусь.

По данным офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Статкевича увезли в неизвестном направлении люди в масках. Соратникам, которые пытались убедить его уехать из Беларуси, Статкевич говорил, что сам будет решать свою судьбу.

Статкевич находится в оппозиции с 1990-х годов. Он был кандидатом в президенты на выборах 2010 года, после них получил шесть лет колонии по делу об организации протестов. Он отказался писать прошение о помиловании, но Лукашенко досрочно освободил его в 2015 году. В мае 2020 года, незадолго до президентских выборов в Беларуси, Статкевича задержали в Минске. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации «массовых беспорядков».

