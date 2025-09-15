Украинцы сорвали выборы на оккупированных территориях

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины атаковали ресурсы Центризбиркома России в единый день голосования в ответ на проведение незаконных выборов на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщил источник «Интерфакс-Украина» в ГУР.

Согласно информации источника, целью кибератаки было нарушение работы онлайн-голосования на выборах, которые российские власти проводят в том числе на территориях Украины. Под мощную DDOS-атаку попали серверы Центральной избирательной комиссии РФ, платформа дистанционного электронного голосования, используемая при выборах мэров и губернаторов, магистральные маршрутизаторы «Ростелекома», а также серверы портала государственных услуг «Госуслуги».

В результате кибератаки работа цифровых платформ, задействованных в онлайн-голосовании, была временно нарушена, и значительное число избирателей в регионах России не смогли принять участие в выборах мэров и губернаторов.

Проблемы с функционированием сервисов дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре, уточнив, что «из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной инфраструктуре».