Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Украинцы сорвали выборы на оккупированных территориях

фото
13:50 1284

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины атаковали ресурсы Центризбиркома России в единый день голосования в ответ на проведение незаконных выборов на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщил источник «Интерфакс-Украина» в ГУР.

Согласно информации источника, целью кибератаки было нарушение работы онлайн-голосования на выборах, которые российские власти проводят в том числе на территориях Украины. Под мощную DDOS-атаку попали серверы Центральной избирательной комиссии РФ, платформа дистанционного электронного голосования, используемая при выборах мэров и губернаторов, магистральные маршрутизаторы «Ростелекома», а также серверы портала государственных услуг «Госуслуги».

В результате кибератаки работа цифровых платформ, задействованных в онлайн-голосовании, была временно нарушена, и значительное число избирателей в регионах России не смогли принять участие в выборах мэров и губернаторов.

Проблемы с функционированием сервисов дистанционного голосования подтвердили и в Роскомнадзоре, уточнив, что «из-за сбоев в сети Ростелекома произошла деградация трафика на магистральной инфраструктуре».

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1336
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 674
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1480
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 932
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1747
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4060
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 723
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5441
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2031
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2104
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1420

