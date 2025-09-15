В Армении объяснили, почему Агрыдаг убирают с паспортных штампов

Власти Армении решили убрать изображение горы Агрыдаг (у армян Арарат) со штампов в паспортах о пересечении границы, чтобы «не посылать опасных месседжей соседним странам». Об этом заявил секретарь правящей партии Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, в этом решении нет никакого заговора, потому «не стоит придавать ему эмоционального или чувственного фона».

«Мы делаем все, чтобы не было неправильных толкований в отношении Республики Армения и чтобы символика, печати и другие элементы исходили исключительно из принципа государственности. В отношениях с соседями мы опираемся на Алма-Атинскую декларацию, и, значит, каждое наше действие — будь то форма печати, заявление или что-либо иное — не должно посылать каких-либо других, опасных месседжей соседним государствам», — сказал Ованнисян на парламентском брифинге.

Он также прокомментировал возможное исключение Агрыдаг из государственного герба Армении, отметив, что «такого обсуждения не существует».

Ранее армянские СМИ сообщали, что с 1 ноября власти Армении уберут изображение горы Арарат (Агрыдаг) с визовых штампов, которые ставятся в паспорте при въезде в страну и выезде из нее.