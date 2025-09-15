USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

В Армении объяснили, почему Агрыдаг убирают с паспортных штампов

13:57 1411

Власти Армении решили убрать изображение горы Агрыдаг (у армян Арарат) со штампов в паспортах о пересечении границы, чтобы «не посылать опасных месседжей соседним странам». Об этом заявил секретарь правящей партии Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, в этом решении нет никакого заговора, потому «не стоит придавать ему эмоционального или чувственного фона».

«Мы делаем все, чтобы не было неправильных толкований в отношении Республики Армения и чтобы символика, печати и другие элементы исходили исключительно из принципа государственности. В отношениях с соседями мы опираемся на Алма-Атинскую декларацию, и, значит, каждое наше действие — будь то форма печати, заявление или что-либо иное — не должно посылать каких-либо других, опасных месседжей соседним государствам», — сказал Ованнисян на парламентском брифинге.

Он также прокомментировал возможное исключение Агрыдаг из государственного герба Армении, отметив, что «такого обсуждения не существует».

Ранее армянские СМИ сообщали, что с 1 ноября власти Армении уберут изображение горы Арарат (Агрыдаг) с визовых штампов, которые ставятся в паспорте при въезде в страну и выезде из нее.

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1336
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 675
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1482
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 933
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1749
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4061
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 724
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5441
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2032
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2104
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1420

