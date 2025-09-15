«Моссад» знает, где находится иранский уран

Израильская разведка «Моссад» обладает точной информацией о расположении запасов высокообогащенного урана в Иране и готова вмешаться в случае попыток Тегерана применить его. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на анонимные источники.

По данным МАГАТЭ, до авиаударов США и Израиля в июне Иран имел 440,9 кг урана, обогащенного до 60% – почти до уровня, необходимого для оружия. Несмотря на международное давление с требованием раскрыть местонахождение этих запасов, издание утверждает, что израильская разведка уже знает их расположение и готова действовать в случае новых «опасных шагов» со стороны Тегерана.

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи признал, что высокообогащенный уран оказался под завалами после авиаударов. Его заявление прозвучало после того, как МАГАТЭ выразило «серьезную обеспокоенность» в связи с потерей контроля над ядерной деятельностью Ирана после июньских атак на ключевые объекты.

При этом, как отмечают израильские источники в оборонных структурах, на которые ссылается издание, даже если Иран немедленно приступит к восстановлению поврежденных компонентов своей ядерной программы, ему потребуется не менее двух лет, прежде чем он сможет попытаться создать ядерное оружие.

По данным JP, директор «Моссада» Давид Барнеа во время 12-дневной операции направил в Иран сотни агентов, включая завербованных иранских диссидентов. Целями операций стали радарные платформы, баллистические ракеты и другие объекты, по которым впоследствии нанесли удары израильские ВВС.