USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

«Моссад» знает, где находится иранский уран

14:13 936

Израильская разведка «Моссад» обладает точной информацией о расположении запасов высокообогащенного урана в Иране и готова вмешаться в случае попыток Тегерана применить его. Об этом сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на анонимные источники.

Глава «Моссада» Давид Барнеа

По данным МАГАТЭ, до авиаударов США и Израиля в июне Иран имел 440,9 кг урана, обогащенного до 60% – почти до уровня, необходимого для оружия. Несмотря на международное давление с требованием раскрыть местонахождение этих запасов, издание утверждает, что израильская разведка уже знает их расположение и готова действовать в случае новых «опасных шагов» со стороны Тегерана.

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи признал, что высокообогащенный уран оказался под завалами после авиаударов. Его заявление прозвучало после того, как МАГАТЭ выразило «серьезную обеспокоенность» в связи с потерей контроля над ядерной деятельностью Ирана после июньских атак на ключевые объекты.

При этом, как отмечают израильские источники в оборонных структурах, на которые ссылается издание, даже если Иран немедленно приступит к восстановлению поврежденных компонентов своей ядерной программы, ему потребуется не менее двух лет, прежде чем он сможет попытаться создать ядерное оружие.

По данным JP, директор «Моссада» Давид Барнеа во время 12-дневной операции направил в Иран сотни агентов, включая завербованных иранских диссидентов. Целями операций стали радарные платформы, баллистические ракеты и другие объекты, по которым впоследствии нанесли удары израильские ВВС.

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1337
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 676
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1485
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 937
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1750
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4064
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 726
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5441
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2034
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2104
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1420

ЭТО ВАЖНО

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1337
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 676
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1485
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 937
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1750
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4064
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 726
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5441
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2034
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2104
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1420
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться