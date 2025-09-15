USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину

14:20 1486

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Зеленского, это необходимо, несмотря на взаимную неприязнь.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц (друг друга)», — сказал Зеленский.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и Путин ненавидят друг друга настолько, что «не могут дышать»: «Я остановил семь войн и думал, что эта будет для меня легкой, но эта оказалась непростой, — сказал он в воскресенье. – Думаю, мне придется говорить все. Они (Зеленский и Путин) ненавидят друг друга. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать».

ЭТО ВАЖНО

