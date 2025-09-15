Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами

Напомним, в октябре 2019 года Октай Гюльалыев получил тяжелую черепно-мозговую травму после того, как его сбил автомобиль. Тогда врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Ему была проведена операция по удалению гематомы из головного мозга.

«Мы, правозащитники Азербайджана, обращаемся к вам в поддержку срочной просьбы сына известного правозащитника Октая Гюльалыева — Тебриза Гюльалыева.

С 2019 года Октай Гюльалыев находится в коме вследствие внутреннего кровоизлияния в мозг, вызванного автоаварией. С 2020 года при поддержке Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB его лечение продолжается в домашних условиях. Для дневной смены выделяются медсестра и технический работник, больной частично обеспечивается лекарствами и медицинскими принадлежностями. Эта государственная поддержка имеет решающее значение для сохранения его жизни. Однако несмотря на то что поликлиника по месту регистрации регулярно направляет вам списки необходимых лекарств и медицинских принадлежностей, доставка часто задерживается на длительные сроки. Фактически ежемесячная доставка почти никогда не осуществляется, всего 3–4 раза в год. Это создает серьезные проблемы для обеспечения непрерывного медицинского обслуживания, жизненно необходимого для здоровья Октая Гюльалыева.

В связи с этим, присоединяясь к обращению семьи правозащитника, мы просим TƏBİB дать соответствующее указание об обеспечении правильной и своевременной доставки лекарств и медицинских принадлежностей — регулярно, каждый месяц. Уверены, что оперативное решение этого вопроса поспособствует не только сохранению здоровья господина Гюльалыева, но и продемонстрирует приверженность государственных органов обязательствам по защите достоинства и прав граждан. Заранее благодарим за внимание, понимание и поддержку», - говорится в обращении правозащитников.

Письмо подписали:

Новелла Джафароглу, председатель Общества защиты прав женщин имени Д.Алиевой

Саида Годжаманлы, председатель Общественного объединения «Защита прав человека и законности»

Мирвари Гахраманлы, руководитель Общественного объединения «Организация по защите прав нефтяников» (ОЗПН)

Саадат Бенаньярлы, руководитель Азербайджанского национального отделения Международного общества прав человека

Арзу Абдуллаева, руководитель Национального комитета Азербайджана Хельсинкской гражданской ассамблеи

Диляра Эфендиева, председатель Центра женщин за мир и безопасность, член Мирной платформы

Шахла Исмаил, председатель Общества женщин за рациональное развитие

Алимамед Нуриев, президент Фонда исследований «Конституция»

Хилал Мамедов, доктор философских наук, правозащитник.