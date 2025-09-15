USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Завтра в Баку дожди

14:34 630

16 сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны кратковременные осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - 20-24 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 55-60%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются осадки и грозы. В горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 19-24, в горах ночью 2-7, днем - 7-12 градусов тепла.

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1346
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 685
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1494
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 940
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1764
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4070
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 727
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5441
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2042
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2110
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1420

