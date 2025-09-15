В Грузии задержали «афериста из Tinder»

В Грузии арестован главный герой документального фильма Netflix «Аферист из Tinder» — Саймон Леваев (настоящее имя — Шимон Йегуда Хают). МВД страны сообщило, что в отношении него был выписан «красный ордер» Интерпола.

35-летний гражданин Израиля был задержан в аэропорту Батуми. Его разыскивали по обвинению в ряде преступлений. По данным следствия, Леваев знакомился с женщинами через приложение Tinder, представлялся наследником алмазного магната, входил в доверие и различными способами выманивал у них крупные суммы денег.

О масштабах его деятельности стало известно широкой публике после выхода в 2022 году документального фильма Netflix, основанного на реальных уголовных делах, связанных с Леваевым.