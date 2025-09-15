Конная полиция и дроны на страже Трампа в Лондоне

Власти Великобритании проводят масштабную операцию по обеспечению безопасности президента США Дональда Трампа во время его визита в страну на этой неделе – крупнейшую со времен коронации короля Карла III в 2023 году, сообщает The New York Times.

Для охраны Трампа британские спецслужбы привлекли снайперов, беспилотники, конную полицию и патрульные катера на Темзе. Как сообщает издание, недавнее убийство консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта побудило Лондон внимательнее пересмотреть возможные угрозы.

Ранее в Белом доме сообщили, что второй государственный визит Трампа в Соединенное Королевство пройдет с 16 по 18 сентября. Ожидается, что президент США встретится с королем Карлом III во дворце Виндзор.

Первый государственный визит Трампа в Великобританию состоялся в 2019 году во время его первого президентского срока, тогда он был принят королевой Елизаветой II. В современной истории страны ни одному зарубежному политику не предоставляли второго государственного визита.