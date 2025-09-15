Конная полиция и дроны на страже Трампа в Лондоне

USD 1.7000
Власти Великобритании проводят масштабную операцию по обеспечению безопасности президента США Дональда Трампа во время его визита в страну на этой неделе – крупнейшую со времен коронации короля Карла III в 2023 году, сообщает The New York Times.

Для охраны Трампа британские спецслужбы привлекли снайперов, беспилотники, конную полицию и патрульные катера на Темзе. Как сообщает издание, недавнее убийство консервативного активиста Чарли Кирка в штате Юта побудило Лондон внимательнее пересмотреть возможные угрозы.

Ранее в Белом доме сообщили, что второй государственный визит Трампа в Соединенное Королевство пройдет с 16 по 18 сентября. Ожидается, что президент США встретится с королем Карлом III во дворце Виндзор.

Первый государственный визит Трампа в Великобританию состоялся в 2019 году во время его первого президентского срока, тогда он был принят королевой Елизаветой II. В современной истории страны ни одному зарубежному политику не предоставляли второго государственного визита.

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1348
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 687
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1497
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 940
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1766
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4073
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 728
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5442
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2046
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2111
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1421

