Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Европа не сняла санкции с Пумпянского

14:52 247

Евросоюз продлил рестрикции против российского олигарха Дмитрия Пумпянского, несмотря на решение Суда общей юрисдикции Евросоюза о снятии санкции с бизнесмена. Санкции продлены до 15 марта 2026 года.

Пумпянский, состояние которого оценивается в $2,9 млрд (Forbes), попал под санкции ЕС в марте 2022 года, после начала войны в Украине. К тому моменту под его контролем находились 90% ТМК, миллиардер также был членом совета директоров компании, бенефициаром и президентом «Синары».

После введения санкций Пумпянский, которого в ЕС считают «ведущим бизнесменом», который экономически помогает Кремлю вести войну против Украины, покинул все посты в обеих компаниях, а затем решил оспорить ограничения.

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1348
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 689
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1501
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 942
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1770
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4077
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 729
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5442
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2049
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2116
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1422

ЭТО ВАЖНО

