Европа не сняла санкции с Пумпянского

Евросоюз продлил рестрикции против российского олигарха Дмитрия Пумпянского, несмотря на решение Суда общей юрисдикции Евросоюза о снятии санкции с бизнесмена. Санкции продлены до 15 марта 2026 года.

Пумпянский, состояние которого оценивается в $2,9 млрд (Forbes), попал под санкции ЕС в марте 2022 года, после начала войны в Украине. К тому моменту под его контролем находились 90% ТМК, миллиардер также был членом совета директоров компании, бенефициаром и президентом «Синары».

После введения санкций Пумпянский, которого в ЕС считают «ведущим бизнесменом», который экономически помогает Кремлю вести войну против Украины, покинул все посты в обеих компаниях, а затем решил оспорить ограничения.