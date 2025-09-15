Американцы велели Ирану демонтировать ядерную программу

Американские власти считают, что Иран должен полностью отказаться от развития ядерной программы и демонтировать все объекты по обогащению урана. Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт, выступая на пленарном заседании 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

«Недостаток прозрачности со стороны Ирана по отношению к МАГАТЭ и его ядерные эскалации недопустимы. Иранская ядерная программа, включая все мощности по обогащению урана, должна полностью быть демонтирована», – сказал он.

По его мнению, иранская сторона должна оказывать содействие международному агентству с учетом своих обязательств и дать допуск инспекторам ко всем объектам, вызывающим озабоченность.

Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщил, что израильская разведка «Моссад» обладает точной информацией о расположении высокообогащенного урана в Иране и готова вмешаться в случае попыток Тегерана применить его. На прошлой неделе глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи признал, что высокообогащенный уран оказался под завалами после авиаударов.