USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Американцы велели Ирану демонтировать ядерную программу

14:59 235

Американские власти считают, что Иран должен полностью отказаться от развития ядерной программы и демонтировать все объекты по обогащению урана. Об этом заявил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт, выступая на пленарном заседании 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

«Недостаток прозрачности со стороны Ирана по отношению к МАГАТЭ и его ядерные эскалации недопустимы. Иранская ядерная программа, включая все мощности по обогащению урана, должна полностью быть демонтирована», – сказал он.

По его мнению, иранская сторона должна оказывать содействие международному агентству с учетом своих обязательств и дать допуск инспекторам ко всем объектам, вызывающим озабоченность.

Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщил, что израильская разведка «Моссад» обладает точной информацией о расположении высокообогащенного урана в Иране и готова вмешаться в случае попыток Тегерана применить его. На прошлой неделе глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи признал, что высокообогащенный уран оказался под завалами после авиаударов. 

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1350
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 690
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1503
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 943
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1771
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4078
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 731
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5443
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2050
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2117
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1423

ЭТО ВАЖНО

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1350
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 690
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1503
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 943
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1771
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4078
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 731
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5443
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2050
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2117
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться