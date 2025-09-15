Влиятельная итальянская семья продает Азербайджану актив на 3 миллиарда долларов

IP имеет перерабатывающую мощность около 200 000 баррелей в сутки на двух НПЗ, владеет более чем 4500 автозаправочными станциями, одной из крупнейших сетей АЗС в Италии.

Сегодня ожидается подписание сделки о продаже итальянского нефтеперерабатывающего завода Italiana Petroli (IP Group), принадлежащего семье Бракетти-Перетти, компании SOCAR Trading, «дочке» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В рамках сделки SOCAR Trading также приобретет сеть автозаправочных станций, принадлежащих Italiana Petroli.

Reuters, ссылаясь на два независимых источника, сообщает, что сделка будет подписана в течение дня, «если не возникнут какие-либо препятствия в последний момент». Источники не привели подробностей финансовых условий соглашения.

Итальянская семья Бракетти-Перетти добивается оценки стоимости своей компании примерно в 2,5 млрд евро (2,9 млрд долларов США), в активах которой находится около 500 млн евро наличными.

SOCAR и Italiana Petroli не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию. Консультантом SOCAR выступает итальянский Intesa Sanpaolo IMI CIB, а UniCredit консультирует владельца Italiana Petroli.

Напомним, некоторое время назад был объявлен тендер на продажу нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании Italiana Petroli (IP), контролируемой семьей Бракетти-Перетти. SOCAR участвует в тендере через свою дочернюю структуру SOCAR Trading. Ранее банк Intesa Sanpaolo, один из крупнейших финансовых институтов Италии, выразил готовность предоставить SOCAR Trading кредит на приобретение завода.

Группа IP, история которой насчитывает более 90 лет, владеет НПЗ в Анконе (специализируется на производстве битума), заводом SARPOM в Трекате (производство топлива), а также имеет связи с НПЗ Alma в Равенне. Общая мощность переработки нефти на этих трех предприятиях составляет 200 тысяч баррелей в сутки.