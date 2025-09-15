USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Влиятельная итальянская семья продает Азербайджану актив на 3 миллиарда долларов

15:05 416

Сегодня ожидается подписание сделки о продаже итальянского нефтеперерабатывающего завода Italiana Petroli (IP Group), принадлежащего семье Бракетти-Перетти, компании SOCAR Trading, «дочке» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В рамках сделки SOCAR Trading также приобретет сеть автозаправочных станций, принадлежащих Italiana Petroli.

IP имеет перерабатывающую мощность около 200 000 баррелей в сутки на двух НПЗ, владеет более чем 4500 автозаправочными станциями, одной из крупнейших сетей АЗС в Италии.

Reuters, ссылаясь на два независимых источника, сообщает, что сделка будет подписана в течение дня, «если не возникнут какие-либо препятствия в последний момент». Источники не привели подробностей финансовых условий соглашения.

Итальянская семья Бракетти-Перетти добивается оценки стоимости своей компании примерно в 2,5 млрд евро (2,9 млрд долларов США), в активах которой находится около 500 млн евро наличными.

SOCAR и Italiana Petroli не сразу отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию. Консультантом SOCAR выступает итальянский Intesa Sanpaolo IMI CIB, а UniCredit консультирует владельца Italiana Petroli.

Напомним, некоторое время назад был объявлен тендер на продажу нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании Italiana Petroli (IP), контролируемой семьей Бракетти-Перетти. SOCAR участвует в тендере через свою дочернюю структуру SOCAR Trading. Ранее банк Intesa Sanpaolo, один из крупнейших финансовых институтов Италии, выразил готовность предоставить SOCAR Trading кредит на приобретение завода.

Группа IP, история которой насчитывает более 90 лет, владеет НПЗ в Анконе (специализируется на производстве битума), заводом SARPOM в Трекате (производство топлива), а также имеет связи с НПЗ Alma в Равенне. Общая мощность переработки нефти на этих трех предприятиях составляет 200 тысяч баррелей в сутки.

Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 1352
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 692
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 1505
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 943
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 1772
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 4079
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
Рубио приехал к Нетаньяху за ответами
13:35 731
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:37 5444
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
Бойцы «Азова» вытеснили русских с ранее занятых территорий
13:12 2050
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
У Трампа считают: Россия проигрывает войну
12:57 2117
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 1423

