Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов

обновлено 17:10
17:10 1048

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что государства, предоставляющие убежище террористам, утрачивают право на неприкосновенность своего суверенитета.

Так он прокомментировал авиаудар израильских ВВС по Катару, целью которого было устранение высшего командования палестинского движения ХАМАС.

На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, прибывшим накануне в Израиль с визитом, Нетаньяху вновь провел параллель между действиями израильской армии и американской военной операцией в Афганистане, начатой после атак 11 сентября 2001 года. По его словам, критика ударов по Дохе в этой связи выглядит как «огромный цинизм и лицемерие».

Нетаньяху напомнил, что после терактов 11 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373, запрещающую государствам предоставлять убежище террористам. Он указал, что данный документ имеет универсальный характер и применим ко всем странам без исключения. Именно на его основании, продолжил премьер, США нанесли удары по укрытиям боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане и Пакистане, не принимая в расчет вопросы государственного суверенитета.

«Те страны, которые осуждают сегодня Израиль, тогда не говорили: «Как это плохо, был нарушен суверенитет Афганистана, был нарушен суверенитет Пакистана». У вас нет такого суверенитета, когда вы по факту предоставляете базу террористам, место, где они могут заниматься своими ужасными делами. Так что, согласно международному праву, любая страна вправе защищаться за пределами своих границ от тех, кто массово убивает ее граждан. Это то, чем руководствовался Израиль», – пояснил Нетаньяху.

*** 15:26

Израиль продолжает выяснять окончательные результаты удара по Катару, целью которого было заявлено устранение высшего руководства палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, прибывшим в Израиль.

«Мы все еще собираем окончательные отчеты», - сказал Нетаньяху в ответ на вопрос об итогах операции в Дохе.

При этом он отказался признать удар по Дохе неудачным. По его версии, главным результатом этой атаки в любом случае стал сигнал всем противникам Израиля о том, что им негде укрыться от возмездия.

Израильский удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, столице Катара, был нанесен 9 сентября 2025 года. Авиаудар, получивший название операция «Огненный саммит», произошел во время встречи, на которой обсуждалось последнее предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

В ходе удара были задействованы 15 израильских истребителей, которые использовали тяжелые бомбы, а также беспилотники в качестве поддержки. Согласно заявлению израильского руководства, авиаудар является ответом на вторжение ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года и на теракт в Иерусалиме 8 сентября 2025 года.

В результате атаки погибли шесть человек, из них пятеро были связаны с ХАМАС, а один являлся сотрудником службы безопасности Катара: Джихад Лабад, руководитель аппарата Халиля аль-Хайи, главы ХАМАС в секторе Газа; Хамам Халиль аль-Хийя, сын Халиля аль-Хайи; Абдалла Абд аль-Вахид, технический сотрудник делегации (советник или телохранитель); Муамен Хассуна, технический сотрудник делегации (советник или телохранитель); Ахмад Абд аль-Малека, технический сотрудник делегации (советник или телохранитель); Бадр Саад Мохаммед аль-Хумаиди ад-Досари, младший капрал службы безопасности Катара.

