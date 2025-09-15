Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов

Так он прокомментировал авиаудар израильских ВВС по Катару, целью которого было устранение высшего командования палестинского движения ХАМАС.

На совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио, прибывшим накануне в Израиль с визитом, Нетаньяху вновь провел параллель между действиями израильской армии и американской военной операцией в Афганистане, начатой после атак 11 сентября 2001 года. По его словам, критика ударов по Дохе в этой связи выглядит как «огромный цинизм и лицемерие».

Нетаньяху напомнил, что после терактов 11 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373, запрещающую государствам предоставлять убежище террористам. Он указал, что данный документ имеет универсальный характер и применим ко всем странам без исключения. Именно на его основании, продолжил премьер, США нанесли удары по укрытиям боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане и Пакистане, не принимая в расчет вопросы государственного суверенитета.

«Те страны, которые осуждают сегодня Израиль, тогда не говорили: «Как это плохо, был нарушен суверенитет Афганистана, был нарушен суверенитет Пакистана». У вас нет такого суверенитета, когда вы по факту предоставляете базу террористам, место, где они могут заниматься своими ужасными делами. Так что, согласно международному праву, любая страна вправе защищаться за пределами своих границ от тех, кто массово убивает ее граждан. Это то, чем руководствовался Израиль», – пояснил Нетаньяху.