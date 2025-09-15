Наблюдатели ОБСЕ отказались приезжать в Грузию

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах в Грузии.

По словам Каладзе, во время предыдущих выборов представители организации столкнулись с буллингом, оскорблениями и давлением, поэтому отказались снова приезжать в страну.

«Наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ подверглась такому сильному буллингу и давлению, что у них больше нет желания приезжать. Думаю, они не будут участвовать и в следующих парламентских выборах», — отметил мэр.

Он добавил, что в адрес наблюдателей звучали резкие и несправедливые заявления как со стороны грузинской оппозиции, так и от зарубежных политиков, включая некоторых европейских парламентариев и высокопоставленных лиц.

Каладзе подчеркнул, что, несмотря на направленное правительством официальное приглашение, было заранее очевидно, что миссия ОБСЕ/БДИПЧ не прибудет.