Кремль отреагировал на заявление Трампа

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Кремль слышал заявления президента США Дональда Трампа, сказавшего, что его терпение в отношении российского лидера Владимира Путина иссякает. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия все равно сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами. Со стороны Киева процесс искусственно притормаживается. В суть конфликта никто вникать не хочет, европейцы мешают делу, европейцы не собираются никак обращать внимание на первопричины этого кризиса», — сказал Песков.

Трамп заявил о кончающемся терпении вечером в пятницу, 12 сентября. Тогда же он пригрозил «очень жестко ударить по России санкциями». Среди возможных действий он назвал ограничения в отношении банков, нефти, а также пошлины.

Американский президент позднее выразил мнение, что европейские ограничения, введенные против России, недостаточно жесткие. «Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», — пояснил Трамп.

Москва подчеркивает, что ограничения ей не помешают. «Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика России достаточно уверенно растет. Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными. И считаем, что должны быть отменены все эти санкции», — говорил Песков ранее.

