USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Завершилась 5-я мобильная акция по медицинскому осмотру, организованная AzerGold

фото
16:19 231

Успешно завершилась очередная мобильная акция по медицинскому осмотру, проведенная в Дашкесанском районе, организованная ЗАО AzerGold при поддержке центра Bakı Sağlamlıq Mərkəzi.

В рамках акции, прошедшей под девизом «Здоровье прежде всего!», жители села Човдар, поселка Шадах, Чайкенд, Гушчу, Баян и других сел, расположенных вблизи золотого рудника «Човдар», бесплатно воспользовались различными медицинскими услугами в течение трех дней.

В первый день акции в осмотре приняли участие семьи шехидов, включая ветеранов и участников войны. Более 300 жителей прошли обследование у команды профессиональных врачей, включающей хирургов общей практики, детских хирургов, отоларингологов, терапевтов, ревматологов, эндокринологов, кардиологов, невропатологов, педиатров, УЗИ, ЭХО, ЭКГ, общий анализ крови и мочи, определение вирусных гепатитов в крови, суточное мониторирование артериального давления и определение уровня сахара в крови.

Жителям по вышеуказанным направлениям оказано 1317 медицинских услуг. Гражданам, у которых в ходе осмотров были диагностированы различные заболевания, назначен соответствующий курс лечения.

Следует отметить, что выездная диспансеризация, которая регулярно проводится с 2021 года, направлена на повышение доступности качественных медицинских услуг для жителей отдаленных сел, раннюю диагностику заболеваний и формирование культуры профилактических осмотров. В ходе данных акций более 2400 жителей Дашкесана получили в общей сложности 9363 услуги.

Следует отметить, что малые, средние и крупные социальные проекты, реализуемые ЗАО AzerGold в регионах расположения производственных площадок, в основном охватывают охрану окружающей среды, образование, здравоохранение, рост занятости, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие спорта, повышение осведомленности и другие важные сферы. Приоритетом компании является поддержка устойчивого благосостояния местных сообществ, особенно семей, относящихся к социально уязвимым группам, и внесение дополнительного вклада в успешную социальную политику, проводимую государством.

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 97
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 3718
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 1791
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 4815
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1050
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2228
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1541
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3202
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 1691
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 3251
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 5244

ЭТО ВАЖНО

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 97
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 3718
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 1791
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 4815
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1050
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2228
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1541
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3202
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 1691
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 3251
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 5244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться