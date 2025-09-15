Завершилась 5-я мобильная акция по медицинскому осмотру, организованная AzerGold

В рамках акции, прошедшей под девизом «Здоровье прежде всего!», жители села Човдар, поселка Шадах, Чайкенд, Гушчу, Баян и других сел, расположенных вблизи золотого рудника «Човдар», бесплатно воспользовались различными медицинскими услугами в течение трех дней.

Успешно завершилась очередная мобильная акция по медицинскому осмотру, проведенная в Дашкесанском районе, организованная ЗАО AzerGold при поддержке центра Bakı Sağlamlıq Mərkəzi.

В первый день акции в осмотре приняли участие семьи шехидов, включая ветеранов и участников войны. Более 300 жителей прошли обследование у команды профессиональных врачей, включающей хирургов общей практики, детских хирургов, отоларингологов, терапевтов, ревматологов, эндокринологов, кардиологов, невропатологов, педиатров, УЗИ, ЭХО, ЭКГ, общий анализ крови и мочи, определение вирусных гепатитов в крови, суточное мониторирование артериального давления и определение уровня сахара в крови.

Жителям по вышеуказанным направлениям оказано 1317 медицинских услуг. Гражданам, у которых в ходе осмотров были диагностированы различные заболевания, назначен соответствующий курс лечения.