Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр

Следствие установило, что, организуя азартные игры онлайн, члены группы заработали более 20 миллионов манатов. Группой руководил 26‑летний Эльмидар Исмаилзаде. К уголовной ответственности вместе с ним привлечены его отец Эльдениз Исмаилов, брат Эльвин Исмаилзаде, а также еще восемь человек: Эльмин Гулиев, Интигам Рустамов, Шамиль Магеррамли, Замиг Магеррамли, Эльнур Нагиев, Немат Гурбанов, Джавид Асадов и Бахтияр Тагиев.

В Азербайджане завершилось расследование по делу о группировке из 11 человек, которая, организуя в интернете соревнования по азартным играм, получила состояние на десятки миллионов манатов. Все ее участники — жители Агджабединского района. Преступников задержали в сентябре прошлого года в ходе операции Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

По данным следствия, организацию азартных игр в сети Эльмидар Исмаилзаде наладил не в одиночку, а в сотрудничестве с неким «Раулем», проживающим за границей: его личность пока не установлена. С января 2019 по январь 2024 года этот человек передавал Исмаилзаде логины и пароли для доступа к сайтам азартных игр, работавшим под разными доменными именами, а также создавал виртуальные «кассы» для размещения средств.

Согласно обвинению, общее руководство деятельностью по организации азартных игр осуществляли Эльмидар, его брат Эльвин и их отец Эльдениз. Полученные от игр средства конвертировались в криптовалюту и переводились на счет «Рауля».

Другой участник группы, Бахтияр Тагиев, обвиняется в организации сбора денег у игроков. В обвинительном заключении указано, что его роль заключалась в оформлении банковских карт на имена различных лиц, не осведомленных о преступном характере операций, а также в получении и использовании электронных кошельков «M10». Остальные участники рекламировали сайты азартных игр в соцсетях, используя для создания аккаунтов телефонные номера на SIM‑картах местных и зарубежных мобильных операторов.

Желающие играть связывались по указанным номерам; когда им требовался 14‑значный код, члены группы переходили с ними на связь через WhatsApp и отправляли этот код. По информации следствия, Эльмидар Исмаилзаде, продавая такие коды «клиентам», за указанный период получил около 13 миллионов манатов. Данные средства легализовывались через банковские карты, оформленные на имена лиц, ничего не знавших о преступлении. На деньги, добытые преступным путем, участники приобрели многочисленные активы. Только имущество, оформленное на Эльмидара Исмаилзаде, его брата и отца, оценивается более чем в 20 миллионов манатов.