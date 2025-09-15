Власти России нацелились на активы советника Чубайса

Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием передать в собственность государства компанию «Корпорация СТС» и более двух десятков других организаций, подконтрольных бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, сообщили российские СМИ со ссылкой на источники.

Согласно иску Генпрокуратуры, бизнесмены создали «Корпорацию СТС» в результате коррупционного сговора, используя активы, ранее принадлежавшие «Облкоммунэнерго» Свердловской области. Впоследствии структура фактически монополизировала сферы генерации и поставки электроэнергии, водоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами в пяти регионах Урала и Сибири.

В иске Генпрокуратуры утверждается, что бизнесмены получили доступ к государственному имуществу благодаря неформальным связям с руководителями федеральных и региональных структур. Среди них, как отмечается, — бывший глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, советником которого Артем Биков был в 2003–2005 годах.

Также в иске говорится, что Биков и Бобров, обладающие австрийским гражданством, переводили доходы из России на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестировали в экономику «недружественных стран» — в частности, приобретая гостиничные комплексы в Черногории и Австрии.

Генпрокуратура требует передать государству компании и имущество Бикова, Боброва и нескольких действующих и бывших уральских чиновников, среди которых самый высокопоставленный — вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил предварительное заседание по делу на 22 сентября, сообщили «Интерфаксу» в суде.

Анатолий Чубайс покинул Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, оставив пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями. В апреле 2025 года суд Москвы арестовал активы Чубайса по иску «Роснано» — компании, которую он возглавлял с 2008 по 2020 год. В мае арест был снят с половины его пенсии и доходов.