Арестован бывший следователь по делу против Кочаряна и Саргсяна

По данным пресс-службы, Мушегян арестован по делу о ДТП. Ранее сообщалось, что 12 августа 2024 года он стал виновником аварии с летальным исходом на проспекте Комитаса в Ереване, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что Мушегян возглавлял следственную группу по делу «1 марта». После предъявления обвинений экс-президентам он был переведен с должности старшего следователя управления по расследованию преступлений общего характера на пост заместителя главы управления по расследованию коррупционных и должностных преступлений. Позднее его вновь назначили руководителем управления по расследованию преступлений общего характера.

После ухода из следственных органов Мушегян занимался адвокатской практикой.