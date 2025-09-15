USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Арестован бывший следователь по делу против Кочаряна и Саргсяна

16:25 773

В Армении арестован бывший следователь Грачья Мушегян, ранее предъявивший обвинения экс-президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну.

Об этом сообщили армянские СМИ, информацию подтвердила пресс-секретарь уголовного суда Лиана Рафаелян.

По данным пресс-службы, Мушегян арестован по делу о ДТП. Ранее сообщалось, что 12 августа 2024 года он стал виновником аварии с летальным исходом на проспекте Комитаса в Ереване, находясь за рулем в нетрезвом состоянии.

Отмечается, что Мушегян возглавлял следственную группу по делу «1 марта». После предъявления обвинений экс-президентам он был переведен с должности старшего следователя управления по расследованию преступлений общего характера на пост заместителя главы управления по расследованию коррупционных и должностных преступлений. Позднее его вновь назначили руководителем управления по расследованию преступлений общего характера.

После ухода из следственных органов Мушегян занимался адвокатской практикой.

