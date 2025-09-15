Блогера Мухаммеда Мирзали заочно приговорили

В Бинагадинском районном суде завершился судебный процесс по делу блогера Мухаммеда Мирзали, проживающего во Франции.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вусала Тагиева ему вынесли приговор – Мирзали признан виновным по предъявленным обвинениям и приговорен к 6,5 года лишения свободы.

В марте 2025 года следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана начала заочное расследование в отношении Мирзали. Поскольку обвиняемый уклонялся от следствия, уголовное дело было передано в суд в порядке заочного производства.

Согласно обвинению, Мирзали вменяются статьи 220.2 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) и 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания) Уголовного кодекса Азербайджана.