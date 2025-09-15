USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Блогера Мухаммеда Мирзали заочно приговорили

16:27 744

В Бинагадинском районном суде завершился судебный процесс по делу блогера Мухаммеда Мирзали, проживающего во Франции.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вусала Тагиева ему вынесли приговор – Мирзали признан виновным по предъявленным обвинениям и приговорен к 6,5 года лишения свободы.

В марте 2025 года следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана начала заочное расследование в отношении Мирзали. Поскольку обвиняемый уклонялся от следствия, уголовное дело было передано в суд в порядке заочного производства.

Согласно обвинению, Мирзали вменяются статьи 220.2 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) и 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, а равно распространение материалов такого содержания) Уголовного кодекса Азербайджана.

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 110
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 3725
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 1800
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 4815
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1051
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2230
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1544
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3205
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 1692
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 3253
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 5247

