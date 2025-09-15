Первый школьный звонок в Кельбаджаре

В пресс-службе Министерства науки и образования сообщили, что в Дне знаний приняли участие специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев, начальник Восточно-Зангезурского регионального управления образования Фуад Бадалов, сотрудники отдела и сектора, коллектив школы, учащиеся, родители и гости.

15 сентября прозвенел первый школьный звонок для учеников средней школы №1 имени Бахмана Джафарова – первого общеобразовательного учреждения, построенного в освобожденном от оккупации Кельбаджаре.

Первый школьный день начался с исполнения Государственного гимна, за которым последовала минута молчания в память о погибших. Фуад Бадалов поздравил учащихся и педагогов с открытием первого учебного заведения в Кельбаджаре, а также с началом нового учебного года, пожелал им успехов и рассказал о задачах, стоящих перед ними в 2025-2026 учебном году.

Башир Гаджиев в своем выступлении поздравил всех со знаменательным днем. Затем участники мероприятия ознакомились с учебным процессом в новой школе.

В 2025-2026 учебном году в средней школе №1 Кельбаджарского района создано 11 классов, состоящих из 43 учеников, здесь будут преподавать 14 учителей.