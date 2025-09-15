USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Первый школьный звонок в Кельбаджаре

16:33 467

15 сентября прозвенел первый школьный звонок для учеников средней школы №1 имени Бахмана Джафарова – первого общеобразовательного учреждения, построенного в освобожденном от оккупации Кельбаджаре.

В пресс-службе Министерства науки и образования сообщили, что в Дне знаний приняли участие специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе Башир Гаджиев,  начальник Восточно-Зангезурского регионального управления образования Фуад Бадалов, сотрудники отдела и сектора, коллектив школы, учащиеся, родители и гости.

Первый школьный день начался с исполнения Государственного гимна, за которым последовала минута молчания в память о погибших. Фуад Бадалов поздравил учащихся и педагогов с открытием первого учебного заведения в Кельбаджаре, а также с началом нового учебного года, пожелал им успехов и рассказал о задачах, стоящих перед ними в 2025-2026 учебном году.

Башир Гаджиев в своем выступлении поздравил всех со знаменательным днем. Затем участники мероприятия ознакомились с учебным процессом в новой школе.

В 2025-2026 учебном году в средней школе №1 Кельбаджарского района создано 11 классов, состоящих из 43 учеников, здесь будут преподавать 14 учителей.

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 112
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 3726
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 1802
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 4815
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1051
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2231
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1545
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3205
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 1692
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 3253
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 5247

