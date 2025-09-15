Восстанавливаются электросети в селах Саатлы и Сабирабада

USD 1.7000
ОАО «Азеришыг» продолжает программу реконструкции электросетей регионов в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. План мероприятий на 2025 год также предусматривает восстановление электросетей ряда сел Саатлинского и Сабирабадского районов.

Согласно сообщению ОАО, в настоящее время работы по реконструкции электросетей в этих селах продолжаются. Полностью восстановлены электросети 0,4 и 10 кВ в селах Гаджигасымлы и Кямаллы Саатлинского района. Установлены металлические опоры 0,4 кВ и проложены самонесущие изолированные провода (СИП). Кроме того, в каждом из этих сел установлено по шесть комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

В рамках проекта также реконструированы электросети в селах Набаткенд, Чолпи, Нариманкенд, Мусали, Алисолтанлы и Даллар Саатлинского района. Всего в этих селах создано до 50 новых пунктов питания.

В селе Ахмадабад Сабирабадского района устаревшие опоры 0,4 и 10 кВ заменяются новыми металлическими. Прокладывается кабельная линия электроснабжения 0,4 кВ, обновляются счетчики. В селе планируется установить 9 подстанций современного типа.

Реконструкционные работы ведутся в 18 селах на территории Ширванского регионального управления электроснабжения и продаж (РУЭП), включая Саатлинский и Сабирабадский районы.

Совместно с Ширванским РУЭП ОАО «Азеришыг» продолжает капитальный ремонт и строительство во всех регионах страны. Проводимые работы направлены на обеспечение граждан бесперебойной и стабильной электроэнергией и минимизацию потерь электроэнергии.

