Россия продолжает зарабатывать миллиарды на торговле с Западом

США и Евросоюз спустя 3,5 года после начала российско-украинской войны продолжают закупать у России сжиженный природный газ, обогащенный уран и другие ресурсы на миллиарды долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Eurostat, после введения торговых ограничений экспорт ЕС в Россию с первого квартала 2022 года по второй квартал 2025 года сократился на 61%, а импорт из РФ – на 89%. Несмотря на это, европейские страны продолжают покупать у Москвы нефть, никель, газ, удобрения, железо и сталь. Общий объем взаимной торговли за этот период составил 14,5 млрд евро: импорт – 7 млрд, экспорт – 7,5 млрд, что обеспечило профицит торгового баланса в размере 0,5 млрд евро.

Импорт товаров из России в США также заметно сократился – с $14,1 млрд в первой половине 2021 года до $2,5 млрд за тот же период 2025 года. С января 2022 года Штаты закупили российских товаров на сумму $24,5 млрд.

Доля России в поставках нефти в ЕС снизилась с 28,7% в 2021 году до 2% во втором квартале 2025 года. Похожая динамика прослеживается и в помесячной статистике: с 29% в начале 2021-го до 2% к середине 2025-го.

Поставки российского газа за тот же период упали с 48% до 12%. На этом фоне вырос импорт из Норвегии (на 10%) и Алжира (на 2%), сделав Норвегию крупнейшим поставщиком газа в Европу. Тем не менее Россия продолжает поставки в Болгарию и Венгрию по газопроводу TurkStream. Импорт сжиженного природного газа из России снизился с 22% до 14%. Лидером поставок СПГ стали США, обеспечив 54% европейского импорта.

Импорт российской стали и железа в ЕС за четыре года упал с 18% до 6%.

При этом Россия остается крупнейшим поставщиком удобрений в страны Евросоюза, увеличив свою долю с 28% до 34% за последние четыре года. В мае Европарламент проголосовал за введение запретительных тарифов на российскую продукцию, но они будут вводиться поэтапно, и пока преждевременно говорить о последствиях для рынка.