Американцы в тревоге: у президента инсульт?

У граждан Америки множество вопросов к своему президенту. Их интересует, как вводимые им пошлины по всему миру скажутся на цене на продукты питания в США. Останется ли страна без всяких вакцин, как это предлагает нелепый министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. И сколько людей арестуют бойцы Национальной гвардии, которых Трамп отправляет в разные города Америки. Но есть в этом ряду и вопрос, который касается не политики, а физического состояния президента. Например, откуда от него время от времени появляется на правой руке большой багровый синяк.

Этот синяк, который впервые появился весной 2024 года, был отчетливо виден во время встречи Трампа с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном 25 августа этого года, а затем во время приема в Белом доме президента Польши Кароля Навроцкого 3 сентября. И после этого президент США исчез, как это уже было в августе. Многие пользователи социальных сетей предположили, что его уже нет в живых. Вскоре он объявился и сказал, что «никогда еще в своей жизни не чувствовал себя лучше». Но синяк не исчез. Учитывая огромный интерес публики к этому феномену, Белый дом вынужден был дать объяснения. Шон Барбарелла, в прошлом капитан ВМФ, который в 2025 году стал личным врачом президента, выдвинул такую теорию: синяк появляется, потому что президент бесчисленное количество раз ежедневно пожимает руки американцам и гостям страны. Сам Трамп поддержал эту версию. После того как он участвовал в церемонии рукопожатий офицерам полиции в Нью-Йорке, президент сказал: «Моя правая рука как раненый воин». Но граждане ему не поверили. Многие люди регулярно пожимают руки всем подряд и ни у кого из них нет похожих синяков, тем более пурпурного цвета. «Курам на смех», - сказали ребята в соцсетях. Пришлось подданным президента обратиться к медикам. Те сказали, что ничего страшного в этом нет (а что они могли еще сказать). Гематолог Хосе Лопес из университета Сиэтла говорит, что это senile purpura — старческая пурпура. Исследования в Южной Корее говорят, что она встречается у 14 процентов из прошедших обследования 195 пожилых людей.

Но почему тогда Трамп так тщательно скрывает свой синяк, и тот временами полностью исчезает, хотя похожий вскоре появляется и на его левой руке? Пресса предположила, что речь идет о соver up — операции прикрытия. «Это прикрытие сделано еще более неряшливо, чем при сокрытии фактов в деле Эпштейна», – прокомментировал ситуацию известный телеведущий Джимми Киммел. Но настойчивые американцы продолжают расследование состояния здоровья своего президента. И они не могли не обратить внимания, что в прошлом месяце у него была обнаружена хроническая венозная недостаточность. Трамп прошел медобследование после того, как на недавних фотографиях президент был запечатлен с опухшими лодыжками. Отек лодыжки связан с венозным заболеванием, которое возникает, когда поврежденные клапаны не могут обеспечить обратный ток крови от ног к сердцу, заявила пресс-секретарь Белого лома Кэролайн Ливитт и назвала это «распространенным заболеванием, особенно у людей старше 70 лет». «Важно отметить, что не было никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальной болезни. Президент остается в отличном состоянии здоровья», — сказала она. Но прошло еще немного дней и у публики появились сомнения, что их лидер в норме. Тем более что он в последнее время выглядит совсем не как огурчик. Триггером для новой волны слухов послужило сообщение, опубликованное на сайте BSC. В нем говорилось, что 15 августа Трамп перенес серьезный ишемический инсульт и тромб вызвал трудности в его речевом центре и передвижениях. С 16 по 21 августа, по данным этого медиаресурса, президент находился на лечении в престижном медицинском центре Walter Reed, находящемся в ведении Пентагона. Там Трамп проходил тромболитическую терапию, восстановительное лечение и неврологические обследования, чтобы появиться на публике без видимых последствий инсульта.