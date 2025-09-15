В Азербайджане рванула добыча меди

С января 2025 года в стране стремительно наращивается добыча медного концентрата, в январе-августе произведено в объеме 2,27 тысячи тонн, что более чем в 20 раз больше 8 месяцев 2024 года.

Мировой спрос на медь растет год от года и, по оценкам Международного энергетического агентства (IEA), к 2040-2045 гг. он может удвоиться и достичь 50 млн тонн в год. Этот металл в мире уже называют «инвестиционным металлом», и Азербайджан учитывает этот тренд.

Для сравнения: в 2024 году в Азербайджане было произведено всего 378,8 тонн медного концентрата. Показатель 2023 года — 2,123 тысячи тонн.

Медь в Азербайджане извлекается с месторождения «Кедабек», «Гоша», а в июле 2025 года началась подготовка к освоению крупного медно-молибденового месторождения в Карабахском экономическом районе — «Демирли». Оператором этих месторождений является Anglo Asian Mining (ААМ).

В 2024 году данная операционная компания с участием британского капитала (RV Investment) испытывала технические и управленческие изменения, но с 2025 года демонстрирует рост. ААМ прогнозирует добычу меди в 2025 году на уровне 6-6,5 тысячи тонн, но уже с 2026 года ожидается рост за счет «Демирли» и новых месторождений более чем вдвое.

С этой целью AAM к освоению готовит и месторождения «Гарадaг» (геологические запасы в 2024 году были оценены в 900 тысяч тонн меди) и «Хархар» (106 тысяч тонн меди).

Также в Азербайджане изучается возможность разработки одного из крупнейших в Европе месторождений полиметаллов - «Филизчай». Оценка его запасов в 2022 году подтвердила наличие более 112 миллионов тонн полиметаллических руд.

Медь по праву является основным промышленным металлом, т.к. используется в традиционной электроэнергетике и в создании возобновляемых источников энергии (ВИЭ), дата-центров (актуально), в автомобилестроении, особенно в производстве электромобилей и электровозов.

В ближайшие 5 лет на долю ВИЭ в энергобалансе Азербайджана придется треть от всей энергомощности, то есть страна будет нуждаться в меди и сама же производить ее. В настоящее время основная часть медного концентрата экспортируется, поскольку одна тонна меди на мировом рынке в настоящее время стоит более 10 тысяч долларов.

Таким образом, Азербайджан заинтересован в росте производства меди для развития экономики и увеличения валютной выручки. Созданию добавленной стоимости в медной отрасли могут помочь и специализированные заводы на территории Sumgait Technologies Park (STP).

С ростом добычи меди правительство Азербайджана может изучить перспективу создания медеплавильного комплекса, но его целесообразно строить лишь при наличии медного концентрата в объеме от 100 тысяч тонн и более.