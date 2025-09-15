USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

МИД Болгарии сделал жесткий демарш России

17:17 364

Болгарское внешнеполитическое ведомство вызвало посла РФ Элеонору Митрофанову и выразило ей письменный демарш в связи с инцидентом с БПЛА в Польше.

Об этом говорится в заявлении МИД Болгарии.

В нем отмечается, что болгарские власти осуждают нарушение воздушного пространства Польши и выражают «солидарность своему союзнику и партнеру».

Аналогичным образом в дипведомстве прокомментировали инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии российским БПЛА 13 сентября.

Митрофанова заявила о том, что на проведенной встрече она объяснила, что Минобороны РФ официально опровергло появление российских БПЛА в Польше, так как указанные аппараты физически не могли преодолеть расстояние более 700 километров, также подчеркнуло, что никаких задач по поражению объектов на территории Польши не ставилось, заявив о готовности к проведению консультаций по расследованию происшествия.

Ранее сегодня сообщалось о том, что МИД Великобритании вызвал посла РФ Андрея Келина из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии.

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 126
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 3736
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 1808
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 4816
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1053
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2236
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1548
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3206
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 1693
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 3256
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 5249

