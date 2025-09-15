Блок АЧГ принес Азербайджану более $178 млрд

Освоение блока каспийских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) принесло доходы Азербайджану в Государственный нефтяной фонд (SOFAZ) на сумму более $178 млрд долларов, сообщает haqqin.az.

C АЧГ за все время эксплуатации было добыто 612,2 млн тонн нефти и 238,7 млрд кубометров попутного газа. Первой добывающей платформой является «Чираг», которая в среднем дает в настоящее время 1 млн тонн нефти в год. Всего на блоке действуют семь добывающих платформ, среднесуточная добыча с которых суммарно составляет почти 330 тысяч баррелей.

Срок действия продленного 14 сентября 2017 года контракта истекает в конце декабря 2049 года, доля прибыльной нефти Азербайджана установлена на уровне 75%. Запасы АЧГ оценены в 1 млрд тонн нефти.

В 2018-2025 годах в Госнефтефонд поступило $3,6 млрд в виде бонусов от иностранных партнеров SOCAR от реализации этого соглашения.

Суммарные инвестиции в разработку месторождения до 2050 года превысят $40 млрд.

В настоящее время распределение долей в АЧГ выглядит следующим образом: SOCAR – 31,65% (доля за 8 лет увеличилась на 25%), BP – 30,37% (оператор добычи), венгерская MOL Group – 9,57%, японская INPEX – 9,31%, американская ExxonMobil – 6,79%, турецкая TPAO – 5,73%, японская ITOCHU – 3,65% и индийская ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,92%.

Недавно SOCAR отметила 33 года с момента создания. Сам контракт по АЧГ был подписан 20 сентября 1994 года и стал первым международным нефтяным соглашением Азербайджана.