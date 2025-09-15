День знаний: компания Bakcell провела встречу с учащимися Комплекса современного образования

Компания Bakcell, лидер в сфере инноваций и скорости, 15 сентября – в День знаний – организовала в Комплексе современного образования имени Гейдара Алиева мероприятие под названием «Следующее поколение: искусственный интеллект и инновации». Основная цель мероприятия заключалась в развитии знаний и навыков школьников в области искусственного интеллекта (ИИ) и инноваций, а также в подготовке их к цифровым вызовам будущего.

В рамках встречи компания Bakcell провела панельную дискуссию с участием руководства Комплекса современного образования. В ходе панельной дискуссии подробно обсуждалось влияние ИИ на повседневную жизнь и рабочую среду, а также будущее инноваций. Во время мероприятия участие робота, основанного на ИИ, вызвало большой интерес у участников. На сессии, посвященной теме «Промпт-инжиниринг», участники познакомились с возможностями, которые предоставляют инструменты ИИ, а также с их влиянием на различные сферы деятельности как в Азербайджане, так и за его пределами. В ходе практических занятий школьники визуализировали собственные идеи и в конце сессии получили ценный практический опыт.

«Цифровое будущее Азербайджана будет основано на талантах молодежи и инновационной экосистеме, создаваемой ими. Мероприятия, организованные в этом направлении, дают молодежи Азербайджана возможность расширять свои знания, приобретать практические навыки и формироваться как инновационные лидеры будущего», — сказал Клаус Мюллер, генеральный директор Bakcell.

«Чтобы справиться с вызовами, которые приносят современные технологические платформы, такие как искусственный интеллект, образовательные учреждения должны предпринять шаги не завтра, а уже сегодня», - сказал Турал Аббасов, главный исполнительный директор Комплекса современного образования.

Компания Bakcell считает формирование инновационного мышления у школьников и развитие их цифровых навыков одним из своих основных приоритетов в стремительно меняющемся мире. Реализуемые в этом направлении проекты способствуют укреплению инновационной экосистемы в стране и подготовке рабочей силы будущего.