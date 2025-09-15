USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

День знаний: компания Bakcell провела встречу с учащимися Комплекса современного образования

17:25 94

Компания Bakcell, лидер в сфере инноваций и скорости, 15 сентября – в День знаний – организовала в Комплексе современного образования имени Гейдара Алиева мероприятие под названием «Следующее поколение: искусственный интеллект и инновации». Основная цель мероприятия заключалась в развитии знаний и навыков школьников в области искусственного интеллекта (ИИ) и инноваций, а также в подготовке их к цифровым вызовам будущего.

В рамках встречи компания Bakcell провела панельную дискуссию с участием руководства Комплекса современного образования. В ходе панельной дискуссии подробно обсуждалось влияние ИИ на повседневную жизнь и рабочую среду, а также будущее инноваций. Во время мероприятия участие робота, основанного на ИИ, вызвало большой интерес у участников. На сессии, посвященной теме «Промпт-инжиниринг», участники познакомились с возможностями, которые предоставляют инструменты ИИ, а также с их влиянием на различные сферы деятельности как в Азербайджане, так и за его пределами. В ходе практических занятий школьники визуализировали собственные идеи и в конце сессии получили ценный практический опыт.

«Цифровое будущее Азербайджана будет основано на талантах молодежи и инновационной экосистеме, создаваемой ими. Мероприятия, организованные в этом направлении, дают молодежи Азербайджана возможность расширять свои знания, приобретать практические навыки и формироваться как инновационные лидеры будущего», — сказал Клаус Мюллер, генеральный директор Bakcell.

«Чтобы справиться с вызовами, которые приносят современные технологические платформы, такие как искусственный интеллект, образовательные учреждения должны предпринять шаги не завтра, а уже сегодня», - сказал Турал Аббасов, главный исполнительный директор Комплекса современного образования.

Компания Bakcell считает формирование инновационного мышления у школьников и развитие их цифровых навыков одним из своих основных приоритетов в стремительно меняющемся мире. Реализуемые в этом направлении проекты способствуют укреплению инновационной экосистемы в стране и подготовке рабочей силы будущего.

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 130
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 3738
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 1810
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 4816
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1056
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2238
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1551
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3207
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 1698
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 3257
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 5251

ЭТО ВАЖНО

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 130
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 3738
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 1810
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 4816
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1056
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2238
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1551
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3207
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 1698
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 3257
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 5251
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться