USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Трамп пригрозил ввести в Вашингтоне чрезвычайное положение

17:29 140

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что введет в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации национального масштаба, если местные власти не будут должным образом сотрудничать с Федеральным агентством по миграции и таможенному контролю (ICE).

Трамп заявил, что мэр Вашингтона Мьюриель Баузер находится под влиянием «радикальных левых демократов», которые мешают ей осуществлять взаимодействие с федеральными властями. Ранее Баузер заявила, что вашингтонская полиция не будет оказывать содействие агентам ICE. При введении режима ЧП национального масштаба приоритет в действиях переходит от местных властей к федеральным.

Ранее своим указом президент ввел в Вашингтон войска Национальной гвардии «для противодействия разгулу преступности и незаконной иммиграции». Нацгвардейцы патрулируют улицы с боевым оружием. Введенные в столицу подразделения сформированы в том числе в штатах Среднего Запада, где традиционно сильны консервативные настроения и позиции Республиканской партии США. На прошлой неделе в столице прошли многотысячные акции протеста против присутствия в городе патрулей Нацгвардии.

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 136
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 3743
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 1813
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 4817
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1058
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2239
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1551
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3208
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 1698
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 3260
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 5253

ЭТО ВАЖНО

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 136
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 3743
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 1813
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 4817
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1058
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2239
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1551
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3208
«Моссад» знает, где находится иранский уран
«Моссад» знает, где находится иранский уран
14:13 1698
Кремль заявил о войне с НАТО
Кремль заявил о войне с НАТО
14:07 3260
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины
Трамп впервые назвал Россию «агрессором» в войне против Украины обновлено 13:10
13:10 5253
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться