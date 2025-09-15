USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Али Асадов создал группу для реконструкции Баку

17:33 1921

Кабинет Министров Азербайджана в рамках программы социально-экономического развития Баку сформировал Рабочую группу по поддержке стратегически важных градостроительных инициатив. Соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.

Возглавит рабочую группу вице-премьер Самир Шарифов, его заместителями назначены министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

В составе рабочей группы: глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, первый заместитель министра финансов Анар Керимов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Адиль Абдуллаев, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшан Наджаф, председатель совета директоров Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, председатель совета директоров Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Балабаба Рзаев, председатель совета директоров Открытого акционерного общества «Азеришыг» Вугар Ахмедов, председатель Открытого акционерного общества «Азеристиликтяджихизат» Ильхам Мирзалиев и начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев.

Рабочая группа уполномочена рассматривать и проводить предварительную оценку градостроительных инвестиционных проектов, поступающих от Министерства экономики и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

В первую очередь рабочая группа сосредоточится на реконструкции территорий вокруг озера Беюкшор, между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буниятова, а также территорий вокруг Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Эти проекты будут реализованы в рамках модели государственно-частного партнерства на основе согласованных концептуальных проектов. Группа обеспечит создание необходимых условий для инвестиций, согласование условий инвестиционных договоров и принятие других необходимых мер.

Крупный арсенал обнаружили в Шуше
Крупный арсенал обнаружили в Шуше ВИДЕО
18:26 2167
Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос
16:51 4848
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции фото
17:51 1634
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 1922
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 5524
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 3252
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 5000
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1894
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2663
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1850
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3923

