Али Асадов создал группу для реконструкции Баку

Возглавит рабочую группу вице-премьер Самир Шарифов, его заместителями назначены министр экономики Микаил Джаббаров и председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

В составе рабочей группы: глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов, первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов, первый заместитель министра финансов Анар Керимов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Адиль Абдуллаев, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшан Наджаф, председатель совета директоров Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, председатель совета директоров Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Балабаба Рзаев, председатель совета директоров Открытого акционерного общества «Азеришыг» Вугар Ахмедов, председатель Открытого акционерного общества «Азеристиликтяджихизат» Ильхам Мирзалиев и начальник Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев.

Рабочая группа уполномочена рассматривать и проводить предварительную оценку градостроительных инвестиционных проектов, поступающих от Министерства экономики и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

В первую очередь рабочая группа сосредоточится на реконструкции территорий вокруг озера Беюкшор, между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буниятова, а также территорий вокруг Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Эти проекты будут реализованы в рамках модели государственно-частного партнерства на основе согласованных концептуальных проектов. Группа обеспечит создание необходимых условий для инвестиций, согласование условий инвестиционных договоров и принятие других необходимых мер.