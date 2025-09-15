Эмин Амруллаев встретился с учениками села Хыдырлы

В День знаний, который отмечается в Азербайджане 15 сентября, министр науки и образования Эмин Амруллаев посетил среднюю школу «Айкель Манас» в селе Хыдырлы Агдамского района.

Министр ознакомился с ходом занятий в школе, которая в этом году впервые после освобождения от оккупации начала учебный год, встретился и побеседовал с учениками и учителями. Эмин Амруллаев пожелал учащимся успехов в новом учебном году, а учителям – внести свой вклад в развитие знаний и навыков подрастающего поколения. Министр также подчеркнул важность восстановления образовательной инфраструктуры в освобожденных районах.

Первый камень в фундамент средней школы на 528 мест был заложен президентами Азербайджана и Кыргызстана в апреле 2024 года. В 2025-2026 учебном году в средней школе села Хыдырлы будут учиться 123 ученика. 11 из них – первоклассники. 9 детей обучаются в подготовительных группах.