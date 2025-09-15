Трамп готовит замену главе ФБР

USD 1.7000
15 сентября вступил в должность заместитель директора ФБР Эндрю Бейли. Он разделит эту должность вместе с действующим заместителем Дэном Бонджино. По мнению источников Fox News, это назначение может свидетельствовать о намерении президента США Дональда Трампа отправить в отставку нынешнего главу ведомства Кэша Пателя. В Белом доме отрицают такие планы.

Собеседники телеканала сообщают, что в Белом доме «не доверяют Кэшу». Утверждается, что Эндрю Бейли — бывший генпрокурор Миссури — ранее был одним из фаворитов Трампа на пост главы ФБР. Fox News также отмечает, что для того чтобы возглавить ведомство, он должен прослужить там лишь 90 дней.

NBC News пишет, что бывшие сотрудники ФБР критикуют действия Пателя после убийства 10 сентября консервативного активиста Чарли Кирка. По их мнению, он, в частности, активно вмешивался в ход расследования, преувеличивая свою роль в нем, и критиковал участников следствия в Юте, где произошло убийство.

Бывший сотрудник ФБР Кристифер О’Лири заявил, что, как показало расследование, у нынешнего главы ФБР «нет ни опыта, ни лидерских качеств». Вскоре после убийства Патель опубликовал несколько постов о поимке подозреваемого, что позже оказалось неверным.

Крупный арсенал обнаружили в Шуше
Крупный арсенал обнаружили в Шуше ВИДЕО
18:26 2172
Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос
16:51 4854
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции фото
17:51 1634
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 1926
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 5528
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 3253
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 5001
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1894
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2664
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1850
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3924

