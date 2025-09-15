«Вусал 300» попал под арест на три месяца

Хатаинский районный суд Баку по ходатайству прокурора арестовал предпринимателя Вусала Аббасова, известного как «Вусал 300», по делу о незаконной предпринимательской деятельности.

Как сообщает haqqin.az, согласно постановлению, в отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Аббасов обвиняется по статье 192.3.2 (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная в особо крупном размере) УК Азербайджана. Кроме того, ему инкриминируется статья 308 (злоупотребление служебными полномочиями).

Стоит отметить, что предприниматель с сообщниками обвиняется в незаконном лизинге и известен в Баку как арендатор элитных автомобилей.