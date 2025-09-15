USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

«Вусал 300» попал под арест на три месяца

Инара Рафикгызы
17:48 1510

Хатаинский районный суд Баку по ходатайству прокурора арестовал предпринимателя Вусала Аббасова, известного как «Вусал 300», по делу о незаконной предпринимательской деятельности.

Как сообщает haqqin.az, согласно постановлению, в отношении бизнесмена избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Аббасов обвиняется по статье 192.3.2 (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная в особо крупном размере) УК Азербайджана. Кроме того, ему инкриминируется статья 308 (злоупотребление служебными полномочиями).

Стоит отметить, что предприниматель с сообщниками обвиняется в незаконном лизинге и известен в Баку как арендатор элитных автомобилей.

Крупный арсенал обнаружили в Шуше
Крупный арсенал обнаружили в Шуше ВИДЕО
18:26 2175
Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос
16:51 4856
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции фото
17:51 1636
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 1927
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 5528
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 3253
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 5001
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1895
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2664
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1850
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3924

