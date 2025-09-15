Нетаньяху обвинил Китай в подрыве легитимности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Китай и Катар стоят за кампанией по подрыву легитимности еврейского государства, и пообещал предпринять ответные шаги.

Он отметил, что Израиль находится не просто в изоляции, а фактически «в состоянии осады».

«Это устроено теми же силами, которые поддерживали Иран, его усилия устроить нам военную осаду и в итоге задушить нас. Мы смогли вырваться из этой осады. И нам нужно будет сделать несколько вещей, чтобы вырваться из осады, которая организуется несколькими странами. Одна из них – Китай, а другая – Катар. Они организуют атаку на легитимность Израиля в социальных сетях западного мира и США», – заявил Нетаньяху на встрече с делегацией американских законодателей в Иерусалиме, трансляцию которой вела пресс-служба израильского правительства.

По его словам, Израилю предстоит принять контрмеры и отразить атаку собственными силами.