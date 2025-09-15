USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Ильхам Алиев: «Я говорил армянам: живите здесь, никто вам и слова не скажет»

18:11 2170

Антитеррористическая операция 19-20 сентября стала уроком для карабахских сепаратистов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд в Ходжалинском районе.

«Мы никогда не хотели войны, и я на протяжении 17 лет вел переговоры с руководителями Армении, пытался убедить их, что, если они не покинут нашу землю добровольно, то война неизбежна. Но они считали, что этого не произойдет.

Они считали, что великие державы, стоящие за ними силы, которые снабжали их оружием, деньгами, оказывали им политическую поддержку, будут защищать их всякий раз, всегда. Но они не смогли правильно просчитать нашу волю. Хотя я неоднократно говорил им, что они должны добровольно покинуть наши земли.

Даже после Второй Карабахской войны, после нашей славной победы, после освобождения города Шуша я говорил им: в Азербайджане нет места сепаратизму, подчинитесь законам Азербайджана, примите азербайджанское гражданство и живите здесь, никто вам и слова не скажет. Но вновь проявились и военные провокации, и политические провокации, высокомерие и фактически негативное отношение к нам.

Поэтому антитеррористическая операция 19-20 сентября стала уроком для них и для всех. Военная операция, длившаяся всего несколько часов, положила конец сепаратистам, а те, на кого они возлагали надежды, промолчали. Поскольку никто не мог бы противостоять Азербайджанской армии, никто не мог бы противостоять азербайджанскому народу. Потому что мы правы», - сказал глава государства.

Крупный арсенал обнаружили в Шуше
Крупный арсенал обнаружили в Шуше ВИДЕО
18:26 2181
Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос
16:51 4862
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции фото
17:51 1641
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 1929
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 5533
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 3256
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 5003
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1895
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2665
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1852
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3925

