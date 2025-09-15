Крупный арсенал обнаружили в Шуше

На территории села Кичик Галадереси Шушинского района обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами. Об этом говорится в совместном заявлении Службы госбезопасности, МВД и ANAMA.

Согласно информации, МВД и ANAMA проводят специальную операцию, направленную на выявление незаконных схронов огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в регионе. Один из таких тайников, содержащий значительный арсенал вооружений, был обнаружен в селе Кичик Галадереси.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.