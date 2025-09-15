Азербайджан стал вторым после Китая

В январе-августе 2025 года Украина отгрузила наибольшие объемы мороженой говядины в Китай — на $15,77 млн, второе место по поставкам занял Азербайджан — $14,77 млн, а третье — Узбекистан — на $9,27 млн. Об этом сообщила украинская Ассоциация производителей молока.

Крупнейшим рынком сбыта крупного рогатого скота для Украины в январе-августе 2025 года был Ливан ($24,74 млн), также продукция поставлялась в Ливию ($2,21 млн), Казахстан ($1,17 млн) и Узбекистан ($303 тыс).

При этом с начала года Украина смогла нарастить объемы поставок, пользуясь высокими ценами на экспортных рынках.

«Цены на товар на экспортных рынках высокие, а предложение мяса ограничено», — говорится в сообщении.

«В августе ключевым фактором роста экспорта красного мяса из Австралии был спрос в Северной Азии. Китай остается крупнейшим импортером говядины в мире и преимущественно закупает ее у Бразилии и Аргентины», - отмечается в информации.

Как сообщалось ранее, в маркетинговом сезоне 2024/2025, который закончился 30 июня 2025 года, Украина экспортировала почти 2,25 млн тонн ячменя на $394 млн при производстве на уровне 5,6 млн тонн.

При этом в прошлом сезоне Китай стал крупнейшим импортером ячменя — 708 тыс. тонн, на втором месте - Ливия с показателем 323 млн тонн, на третьем - Испания (254 тыс. тонн).

Также в пятерку крупнейших импортеров украинского ячменя вошли Иордания и Тунис — 145 тыс. тонн и 119 тыс. тонн соответственно.