USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Европа отказала Трампу

18:53 1025

Просрочив несколько дедлайнов, которые он ввел для российского лидера Владимира Путина с требованием прекратить боевые действия в Украине, президент США Дональд Трамп решил усилить давление на Россию руками европейцев. Он потребовал от ЕС прекратить импорт российской нефти и призвал «все страны НАТО» ввести пошлины в 50-100% против ее главных покупателей – Китая и Индии. В ЕС такие требования сочли неприемлемыми, пишет Le Mond.

Евросоюз не намерен принимать условия Трампа в том, что касается пошлин на импорт товаров из Китая, который является одним из главных торговых партнеров блока, а также Индии, с которой ЕС завершает переговоры о торговом соглашении. «Это не значит, что мы не должны принимать меры, но пока – никаких непомерных пошлин», – сказал Le Mond европейский дипломат. В прошлом году Китай поставил в ЕС товары на 519 млрд евро, став для него крупнейшим импортером (20,1% всех закупок); показатель Индии – 71,3 млрд евро (2,4%).

«Цель европейцев – ударить по прямой и непрямой торговле с Москвой через введение жестких санкций против российской экономики, но не ослаблять еще сильнее нашу собственную экономику», – сказал европейский чиновник. По словам другого европейского источника, «Дональд Трамп понимает, что не может в одиночку справиться с Китаем, и нуждается в нас для формирования единого фронта, но он пока не заставляет нас действовать».

Европейцы предпочитают вводить санкции против конкретных организаций, помогающих России обходить ограничения, пишет Le Mond. Это подтверждают информированные о ситуации источники Bloomberg: по их словам, в рамках 19-го пакета санкций в черные списки ЕС могут попасть индийские и китайские компании, помогающие России торговать нефтью.

США сейчас ведут торговые переговоры с Китаем. Весной Трамп несколько раз повысил против КНР пошлины более чем до 100%, но потом отменил их, и страны заключили торговое перемирие до 10 ноября. В воскресенье в Мадриде стартовал новый раунд предметных переговоров, основными темами которых являются судьба TikTok в США (где его пыталась запретить администрация Джо Байдена), ставки пошлин и меры экспортного контроля.

Трамп поступает умно, выставляя ЕС такие требования, сказал Le Mond европейский источник: «Это способ показать, что США хотят [ударить по России], а Евросоюз блокирует». Но ЕС, по его словам, не поддастся: «Привязывать их пошлины на Китай к нашим – это гарантированный способ ничего не добиться».

Европейцам очень трудно доверять Вашингтону в отношениях с Пекином, добавляет Стефани Бальме, директор Центра международных исследований университета Sciences Po: «Было бы ужасно, если бы наша китайская политика зависела от США».

Аналогичную позицию в ЕС занимают по индийскому вопросу. Брюссель обсуждает с Нью-Дели соглашение о свободной торговле, которое должно стать частью ответа на повышение пошлин Вашингтоном на европейскую продукцию. ЕС не намерен вводить «пошлины против Индии, это противоречило бы нашим интересам», заявил европейский чиновник.

Что касается требования Трампа к ЕС прекратить покупать у России нефть, то ее поставки упали с довоенных 26% от совокупного нефтяного импорта до 3% в результате введенного в декабре 2022 года эмбарго. Единственными покупателями остаются Венгрия и Словакия, которые выторговали себе исключение из-за проблем с замещением поставок.  

Крупный арсенал обнаружили в Шуше
Крупный арсенал обнаружили в Шуше ВИДЕО
18:26 2189
Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос
16:51 4867
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции фото
17:51 1643
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 1934
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 5538
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 3257
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 5003
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1897
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2668
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1853
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3928

ЭТО ВАЖНО

Крупный арсенал обнаружили в Шуше
Крупный арсенал обнаружили в Шуше ВИДЕО
18:26 2189
Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос
16:51 4867
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции
Ильхам Алиев принял в Шуше главу Генштаба Турции фото
17:51 1643
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
Али Асадов создал группу для реконструкции Баку
17:33 1934
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда
Азербайджан приобрел активы влиятельной итальянской семьи на 3 миллиарда обновлено 16:40
16:40 5538
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 3257
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения; все еще актуально
00:48 5003
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов
Нетаньяху предупредил страны, укрывающие террористов обновлено 17:10
17:10 1897
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 2668
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
Правозащитники просят обеспечить Октая Гюльалыева лекарствами
14:30 1853
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
Зеленский ответил на слова Трампа о своей ненависти к Путину
14:20 3928
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться