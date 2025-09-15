Европа отказала Трампу

Просрочив несколько дедлайнов, которые он ввел для российского лидера Владимира Путина с требованием прекратить боевые действия в Украине, президент США Дональд Трамп решил усилить давление на Россию руками европейцев. Он потребовал от ЕС прекратить импорт российской нефти и призвал «все страны НАТО» ввести пошлины в 50-100% против ее главных покупателей – Китая и Индии. В ЕС такие требования сочли неприемлемыми, пишет Le Mond.

Евросоюз не намерен принимать условия Трампа в том, что касается пошлин на импорт товаров из Китая, который является одним из главных торговых партнеров блока, а также Индии, с которой ЕС завершает переговоры о торговом соглашении. «Это не значит, что мы не должны принимать меры, но пока – никаких непомерных пошлин», – сказал Le Mond европейский дипломат. В прошлом году Китай поставил в ЕС товары на 519 млрд евро, став для него крупнейшим импортером (20,1% всех закупок); показатель Индии – 71,3 млрд евро (2,4%).

«Цель европейцев – ударить по прямой и непрямой торговле с Москвой через введение жестких санкций против российской экономики, но не ослаблять еще сильнее нашу собственную экономику», – сказал европейский чиновник. По словам другого европейского источника, «Дональд Трамп понимает, что не может в одиночку справиться с Китаем, и нуждается в нас для формирования единого фронта, но он пока не заставляет нас действовать».

Европейцы предпочитают вводить санкции против конкретных организаций, помогающих России обходить ограничения, пишет Le Mond. Это подтверждают информированные о ситуации источники Bloomberg: по их словам, в рамках 19-го пакета санкций в черные списки ЕС могут попасть индийские и китайские компании, помогающие России торговать нефтью.

США сейчас ведут торговые переговоры с Китаем. Весной Трамп несколько раз повысил против КНР пошлины более чем до 100%, но потом отменил их, и страны заключили торговое перемирие до 10 ноября. В воскресенье в Мадриде стартовал новый раунд предметных переговоров, основными темами которых являются судьба TikTok в США (где его пыталась запретить администрация Джо Байдена), ставки пошлин и меры экспортного контроля.

Трамп поступает умно, выставляя ЕС такие требования, сказал Le Mond европейский источник: «Это способ показать, что США хотят [ударить по России], а Евросоюз блокирует». Но ЕС, по его словам, не поддастся: «Привязывать их пошлины на Китай к нашим – это гарантированный способ ничего не добиться».

Европейцам очень трудно доверять Вашингтону в отношениях с Пекином, добавляет Стефани Бальме, директор Центра международных исследований университета Sciences Po: «Было бы ужасно, если бы наша китайская политика зависела от США».

Аналогичную позицию в ЕС занимают по индийскому вопросу. Брюссель обсуждает с Нью-Дели соглашение о свободной торговле, которое должно стать частью ответа на повышение пошлин Вашингтоном на европейскую продукцию. ЕС не намерен вводить «пошлины против Индии, это противоречило бы нашим интересам», заявил европейский чиновник.

Что касается требования Трампа к ЕС прекратить покупать у России нефть, то ее поставки упали с довоенных 26% от совокупного нефтяного импорта до 3% в результате введенного в декабре 2022 года эмбарго. Единственными покупателями остаются Венгрия и Словакия, которые выторговали себе исключение из-за проблем с замещением поставок.