Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон публично опроверг сообщение своего венгерского коллеги Виктора Орбана в социальной сети X о том, что шведские преступные группировки эксплуатируют и заставляют несовершеннолетних девочек становиться убийцами.

Орбан разместил видеоролик со ссылкой на сообщение немецкой газеты Die Welt о том, что шведские банды вербуют девочек-подростков для совершения насильственных преступлений, таких как убийства или взрывы.

«Шведское правительство читает нам лекции о верховенстве закона. Между тем, согласно статье Die Welt, преступные сообщества используют шведских детей в качестве убийц, зная, что система не вынесет обвинительного приговора. Страна, некогда известная своим порядком и безопасностью, теперь рушится: более 280 несовершеннолетних девочек арестованы за убийство, семьи живут в страхе. Это душераздирающе. Шведский народ заслуживает лучшего!» - написал Орбан.

«Это возмутительная ложь», - ответил Кристерссон в своей публикации в X, добавив: «Неудивительно, что это исходит от человека, который уничтожает верховенство закона в своей собственной стране. Орбан в отчаянии перед предстоящими выборами в Венгрии».

