Встреча Эрдогана с президентом Сирии

13 сентября сообщалось, что лидеры Турции, Ирана и Ирака примут участие в экстренном саммите лидеров арабских и мусульманских стран. По итогам ожидается принятие резолюции, осуждающей авиаудары ВВС Израиля по столице Катара Дохе. Также страны намерены включить в документ призыв к прекращению действий Израиля в секторе Газа, обеспечению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.

9 сентября самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по Дохе, где проходили переговоры ХАМАС по предложению США о прекращении огня в секторе Газа. В Израиле операцию назвали «Огненный саммит». 11 сентября Катар созвал экстренное заседание арабских и исламских стран.