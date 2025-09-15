В Польшу перебросили ядерное оружие?

Уточняется, что в страну прибыли двухместные машины из 4-го дивизиона базы Сен-Дизье - подразделения, специализирующегося на носителях ядерного оружия.

По данным издания, Rafale прилетели без ядерных зарядов, на это указывают имеющиеся фотографии. Однако полной уверенности в этом быть не может, потому что на базе в Минске-Мазовецком приземлился транспортный самолет поддержки А400М.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что направит в Польшу три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства над этой страной и другими государствами на востоке Европы.

«После вторжения российских беспилотников в Польшу я принял решение мобилизовать три истребителя Rafale для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга Европы совместно с нашими союзниками по НАТО. Вчера я дал такое обещание премьер-министру Польши (Дональду Туску)», — написал Макрон в соцсети Х.