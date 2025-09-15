USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

В Польшу перебросили ядерное оружие?

19:46 2014

Переброшенные в Польшу французские истребители Rafale способны нести ядерное оружие, сообщает издание Defence24.

Уточняется, что в страну прибыли двухместные машины из 4-го дивизиона базы Сен-Дизье - подразделения, специализирующегося на носителях ядерного оружия.

По данным издания, Rafale прилетели без ядерных зарядов, на это указывают имеющиеся фотографии. Однако полной уверенности в этом быть не может, потому что на базе в Минске-Мазовецком приземлился транспортный самолет поддержки А400М.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что направит в Польшу три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства над этой страной и другими государствами на востоке Европы.

«После вторжения российских беспилотников в Польшу я принял решение мобилизовать три истребителя Rafale для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга Европы совместно с нашими союзниками по НАТО. Вчера я дал такое обещание премьер-министру Польши (Дональду Туску)», — написал Макрон в соцсети Х.

В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 238
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 1549
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4185
Азербайджан об атаке Израиля на Катар
Азербайджан об атаке Израиля на Катар
21:20 694
Ильхам Алиев: «Я говорил армянам: живите здесь, никто вам и слова не скажет»
Ильхам Алиев: «Я говорил армянам: живите здесь, никто вам и слова не скажет»
18:11 4188
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 3036
Украинцы нашли противоядие от «Шахедов»
Украинцы нашли противоядие от «Шахедов»
20:41 1728
Су Хуэй у Али Асадова
Су Хуэй у Али Асадова фото
20:02 1362
В Польшу перебросили ядерное оружие?
В Польшу перебросили ядерное оружие?
19:46 2015
Крупный арсенал обнаружили в Шуше
Крупный арсенал обнаружили в Шуше ВИДЕО
18:26 4360
Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос
16:51 6945

ЭТО ВАЖНО

В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
В Брюсселе обстреляли автомобиль польского евродепутата
21:29 238
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир
Оганян и его соратники открыто заявляют: придем к власти и нарушим мир наш комментарий
20:54 1549
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
Группа агджабединцев предстанет перед судом: заработали целое состояние с азартных игр
16:16 4185
Азербайджан об атаке Израиля на Катар
Азербайджан об атаке Израиля на Катар
21:20 694
Ильхам Алиев: «Я говорил армянам: живите здесь, никто вам и слова не скажет»
Ильхам Алиев: «Я говорил армянам: живите здесь, никто вам и слова не скажет»
18:11 4188
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ!
Ты выходишь за него замуж? Но он же демократ! слово публицисту
13:32 3036
Украинцы нашли противоядие от «Шахедов»
Украинцы нашли противоядие от «Шахедов»
20:41 1728
Су Хуэй у Али Асадова
Су Хуэй у Али Асадова фото
20:02 1362
В Польшу перебросили ядерное оружие?
В Польшу перебросили ядерное оружие?
19:46 2015
Крупный арсенал обнаружили в Шуше
Крупный арсенал обнаружили в Шуше ВИДЕО
18:26 4360
Американцы в тревоге: у президента инсульт?
Американцы в тревоге: у президента инсульт? главный вопрос
16:51 6945
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться