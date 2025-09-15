USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Су Хуэй у Али Асадова

20:02 1362

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов провел встречу с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэй.

Как сообщили в Кабмине, на встрече было подчеркнуто, что «благодаря совместным усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина отношения между двумя странами последовательно развиваются на основе принципов дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства».

Отмечалось, что подписание в апреле текущего года Совместного заявления об установлении всесторонних отношений стратегического партнёрства ознаменовало новый этап в азербайджано-китайских отношениях.

Было подчеркнуто значение рабочего визита президента Ильхама Алиева в Китай, состоявшегося в конце августа – начале сентября, для дальнейшего углубления отношений между двумя странами и расширения многостороннего сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы развития азербайджано-китайских отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

