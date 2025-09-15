Антироссийского политика обвинили в работе на Россию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением по поводу задержания лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштарии и подверг ее резкой критике.

Согласно грузинскому законодательству, прокуратура обязана возбудить уголовное дело, если причинен ущерб на сумму более 150 лари, заявил премьер.

Кобахидзе также обвинил Хоштарию в получении финансовой поддержки из России.

Напомним, правоохранительные органы Грузии задержали Элене Хоштарию, обвинив ее в нанесении ущерба предвыборным баннерам мэра Тбилиси Кахи Каладзе. По данному факту ведется расследование по статье 187 Уголовного кодекса Грузии.

Хоштария в 2021 году создала политическое объединение «Дроа» («Настало время») в том числе для разоблачения тех, кто связан с Россией. Она пообещала «разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, махинаторов, воров, замешанных в непотизме и тех, кто связан с Россией».