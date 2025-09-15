USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Украинцы нашли противоядие от «Шахедов»

20:41 1732

У Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать реактивные «Шахеды». Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

Палиса отметил, что различные модели перехватчиков имеют разную эффективность. По его словам, на это влияет очень много факторов – от модели дрона до обученности экипажей и погодных условий.

«Мы пытаемся выстроить оптимальную систему на разных рубежах, на разных высотах для того, чтобы в конечном счете эффективно справляться со всеми массированными угрозами с воздуха со стороны Российской Федерации», – подчеркнул замглавы Офиса президента Украины.

Он также ответил на вопрос о противодействии реактивным «Шахедам» врага. 

«У нас есть дроны-перехватчики, которые способны бороться с «Шахедами» на реактивных двигателях. Враг развивается, и мы на месте не стоим. У нас другого варианта нет», - сказал Палиса.

